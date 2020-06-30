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Dünya, Libya

Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal Libya'da

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Libya ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif ile görüştü.

Enes Canlı,Sarp Özer   | 30.06.2020
Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal Libya'da

Trablus

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleri doğrultusunda bugün Libya'ya gitti.

Başkent Trablus'ta Libyalı ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Oramiral Özbal, Libya Genelkurmay Başkanı Şerif ile Bu Sitte Askeri Deniz Üssü'nde bir araya geldi.

Libyalı Komutanın, Özbal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etmesinin ardından başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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