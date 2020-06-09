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Dünya

Demokrat başkan adayı Biden: George Floyd dünyayı değiştirecek

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ırkçılık konusunda ''dünyayı değiştireceğini'' söyledi.

Betül Yürük   | 09.06.2020
Demokrat başkan adayı Biden: George Floyd dünyayı değiştirecek

New York

ABD'de Demokrat Başkan adayı  ve Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Texas eyaletinin Houston kentinde Floyd'un ailesine ziyaretinin ardından CBS televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Floyd'un trajik ölümünün bir değişim başlatacağını belirten Biden, ''Floyd, dünyayı değiştirecek. Yaşananlar Amerikan tarihinde sivil özgürlükler ve haklar konusunda büyük kırılma anlarından biri.'' dedi.

Biden, polisin mali kaynakların kesilmesine sıcak bakmıyor

İki haftayı geride bırakan protestolarda yükselen polis reformları taleplerine ilişkin ise Biden, polis departmanının mali kaynaklarının kesilmesini desteklemediğini ama polis teşkilatına bazı temel standartları karşılaması halinde kaynak sağlanması gerektiğini söyledi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve iki haftayı geride bırakan protestolarda polis reformu talep ediliyor.

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