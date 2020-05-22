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Dünya

DEAŞ'ın iki kritik ismi Deyrizor'da öldürüldü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu ve sözde lojistik sorumlusunu Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.

Kasım İleri   | 22.05.2020
DEAŞ'ın iki kritik ismi Deyrizor'da öldürüldü

Washington DC

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, SDG ismini kullanan YPG/PKK ile düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu ve sözde lojistik sorumlusunu Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.

Kaolisyondan yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilindeki bir DEAŞ sığınağına yapılan baskında, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu Ahmed İsmail el Zavi ile örgütün sözde lojistik sorumlusu Ahmed Abdu Muhammed Hasan el Cuğayfi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu iki DEAŞ elebaşının ortadan kaldırılması DEAŞ'ın masum sivillere ve güvenlik ortaklarımıza yönelik saldırılarını bertaraf edecektir." ifadesi kullanıldı.



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