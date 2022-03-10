Dolar
14.84
Euro
16.38
Altın
2,001.92
ETH/USDT
2,588.70
BTC/USDT
39,123.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti

Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.

Eşref Musa   | 10.03.2022
DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti

Tel Abyad

Telegram'da DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Ses kaydında, Kureyşi'nin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşi'nin seçildiği duyuruldu.

ABD Özel Kuvvetleri'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşi'nin, 3 Şubat'ta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti

DEAŞ, Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti