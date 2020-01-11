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Dünya

Darbeci Hafter'in saldırısı altındaki Trablus’ta eğitime bir hafta ara

Libya’nın doğusundaki darbeci Hafter’in milislerinin saldırısı nedeniyle başkent Trablus merkezinde eğitime bir hafta ara verildi.

Enes Canlı   | 11.01.2020
Darbeci Hafter'in saldırısı altındaki Trablus’ta eğitime bir hafta ara Fotoğraf: AA/Hazem Turkia

Trablus

Libya’nın doğusundaki darbeci Halife Hafter’in milislerinin on aydır devam eden ve son günlerde yoğunlaşan saldırısı nedeniyle başkent Trablus merkezinde eğitime bir hafta ara verildi.

Trablus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitimcilerin güvenliği göz önünde bulundurularak” başkent çevresinde bir hafta eğitime ara verildi.

Açıklamada, sahadaki gelişmelere göre durumun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Libya’nın doğusundaki darbeci milis lideri Halife Hafter’in başkenti ele geçirmek için 4 Nisan’da başlattığı ve son günlerde şiddetini artıran saldırılar, Libyalılar için her geçen gün hayatı daha da zorlaştırıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunca (UNICEF) yapılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle 115 binden fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığı bildirildi.

Başkent Trablus ve civarında artan şiddet olaylarının çocukların eğitimi üzerinde yıkıcı etkisi bulunduğunu vurgulayan UNICEF, Ayn Zara, Ebu Selim ve Suk el-Cuma bölgelerindeki çatışmalarda 5 okulun yıkıldığı, 210 okulun kapandığı ve 115 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı kaydedildi.

UNICEF, Trablus'taki okulların çocukların öğrenerek büyüyecekleri güvenli yerler yerine korku dolu mekanlar haline geldiğine işaret etti.

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