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Dünya

Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin 3 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Davut Çolak   | 29.01.2021
Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı

Kopenhag


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Başbakanlık Basın Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un hızlı yayılan türü B117’nin daha fazla kişide görülmeye başlandığına işaret ederek bu nedenle Danimarka’nın 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Normalleşme çerçevesinde ilk etapta ilkokul öğrencilerinin okula dönmesinin planlandığına vurgu yapan Başbakan Frederiksen, ülkenin geçen yıl ilkbaharda olduğu gibi hızlı bir şekilde önlemleri kaldırmayacağını, önlemlerin aşama aşama gevşetileceğini ve en son sırada gece hayatına yönelik kısıtlamaların yumuşatılmasının planlandığını kaydetti.

Toplantıda söz alan Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Henrik Ullum, B117’nin ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 13’ünde görüldüğüne işaret etti.

B117’nin İngiltere, İrlanda ve Portekiz’i vurduğuna işaret eden Ullum, şubat ayında B117’nin yayılmasının önlenmesine ağırlık vereceklerini söyledi.

Sağlık İdaresi Direktörü Sören Broström, Danimarka’da hastanelerin doluluk oranlarının Kovid-19 salgını nedeniyle kritik seviyede olduğuna işaret ederek sağlık sektörünün baskı altında bulunduğunu söyledi.

Broström, sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalıştığını ve daha fazla işi kaldırmakta zorlandıklarını, salgının kontrolden çıkması durumunda bunu kaldıramayacaklarını vurguladı.

Danimarka 16 Aralık’tan bu yana kapalı

Danimarka’da 16 Aralık’ta alınan kararla gıda ve ilaç malzemesi satan mağazalar hariç, tüm dükkanlar geçici olarak aşama aşama 4 Ocak’a kadar kapatılmıştı. Ülkede kamu çalışanları evlerine gönderilmiş, eğitim kurumları da uzaktan eğitime geçmişti. 29 Aralık’ta ise bu kararın 17 Ocak’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

5 Ocak’ta alınan kararda ise en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı 5 kişiye düşürülmüş, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarılmış, ülkede risk seviyesi 4’ten 5’e yükseltilmişti.

13 Ocak’ta yapılan açıklamada önlemlerin 7 Şubat’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

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