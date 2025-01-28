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Dünya

Danimarka, Grönlandlılara yönelik ırkçılıkla mücadele için eylem planı açıkladı

Danimarka hükümeti, ülkedeki Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla 4,9 milyon dolarlık yeni bir eylem planı duyurdu.

Ahmet Furkan Mercan  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Danimarka, Grönlandlılara yönelik ırkçılıkla mücadele için eylem planı açıkladı

Ankara

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre Kopenhag hükümeti, Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele için 3 yıl süreli genişletilmiş eylem planı açıkladı.

"Göz ardı edilen Grönlandlı ayrımcılığını" ele almaya odaklanacak, 4 yılı kapsayan yeni eylem planına ilişkin 35 milyon DKK (yaklaşık 4,9 milyon dolar) tahsis edildi.

Eylem planı çerçevesinde Grönlandlılara, öz kimlik duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, pasaportlarında milliyetlerinin "Grönlandlı" olarak yazılmasına izin verilecek.

Grönlandlıların karşılaştığı ırkçılığa karşı, eğitim kurumlarıyla diyalog teşvik edilecek, tercüme hizmetleri iyileştirilecek ve Grönlandlı öğrencilerin yatılı okul koşullarını iyileştirmenin yolları bulunacak.

Eylem planının zamanı

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek, Danimarka-Grönland arasındaki özel ilişkiyi vurgulayarak, "Danimarka'daki Grönlandlılara yönelik ırkçılık ve ayrımcılık ayrı bir sorun" ifadesini kullandı.

Grönland'daki "Inuit Ataqatigiit" partisinden milletvekili Aaja Chemnitz ise memnuniyetle karşıladığı planı, ırkçılıkla mücadele için "önemli bir araç" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Eylem planının, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın alma tartışması dahil, Grönland'ın uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğü bir zamanda gelmesi açıklanması dikkati çekti.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları'yla birlikte iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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