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Dünya

Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

Danimarka, Suriye’de DEAŞ saflarında yer alan 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Davut Çolak   | 26.11.2019
Danimarka, 2 yabancı terörist savaşçıyı vatandaşlıktan çıkardı

Kopenhag

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri kadın 2 yabancı terörist savaşçıyı (YTS) Danimarka vatandaşlığından çıkarıldığını söyledi. 

Tesfaye, söz konusu 2 kişinin yanı sıra 2 YTS’nin de vatandaşlıktan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belitti.

Berlingske gazetesinin haberinde, Danimarka vatandaşlığı elinden alınan 25 yaşındaki S.K’nın çifte vatandaş olduğu, iptal edilen Danimarka vatandaşlığının haricinde Türk vatandaşlığının da bulunduğu belirtildi.

Gazete, haberi, pasaportu iptal edilen S.K’nın avukatı Mette Grith Stage’ye dayandırdı. Stage, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Ülkede geçen aylarda değiştirilen yasaya göre, Göç ve Uyum Bakanı, terör örgütlerine katılan Danimarkalıların vatandaşlığını iptal edebiliyor.

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