Washington'da hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı

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Dünya

Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı

Yetkililer, Beyaz Saray ve Kongre binasına giriş çıkışları, hava aracının "düşmanca olmadığını" belirterek tekrar açtı.

Dildar Baykan   | 26.11.2019
Washington'da uçuş kısıtlaması olan bölgeye giren hava aracı Kongre ve Beyaz Saray'ı kapattırdı

Washington

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray ve Kongre binası, yetkisiz bir hava aracının uçuş kısıtlaması olan bölgeye girmesi sonucu kapatıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde bir hava aracı, Beyaz Saray ve Kongre'nin de bulunduğu, uçuş kısıtlaması olan alanın hava sahasına girdi.

Bunun üzerine, güvenlik yetkilileri Beyaz Saray'a ve Kongre binasına giriş çıkışları kapattı.

Yetkililer daha sonra, hava aracının "düşmanca olmadığını" belirterek, giriş çıkışları tekrar açtı.

Hava aracının türüne ve kime ya da nereye ait olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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