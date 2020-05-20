Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valiliği, Ahmet Özhan ve Dursun Ali Erzincanlı ile Tarihçi Yazar İskender Pala’nın katılımıyla Eyüpsultan Meydanı'nda Kadir Gecesi özel programı düzenliyor Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. Şirinevler Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 00.00’da sona eriyor. Kızılay
logo
Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 20.05.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
İspanya'da hükümetin Kovid-19 kararlarına karşı protestolar 10. gününde
ABD'de 'Kovid-19 ölümleri 3 katına çıkabilir' iddiası

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz

Mahmud Abbas güvenlik birimlerine İsrail ile koordineyi durdurma talimatı verdi

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

Filistin'e Kovid-19 yardımı için BAE firması Etihad İsrail'e ilk kez sefer düzenledi

Filistin'e Kovid-19 yardımı için BAE firması Etihad İsrail'e ilk kez sefer düzenledi

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacağız
Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin Filistinlinin yaşadığı açıklandı

Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin Filistinlinin yaşadığı açıklandı