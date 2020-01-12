Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.

Mümin Altaş   | 12.01.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için başkent Maskat'a geldi.

Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanan Oktay, Kabus'un vefatının ardından Sultanlığa getirilen Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ileten Oktay, yeni dönemin Umman devleti ve halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tercihi 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu' oldu