Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'da Türk iş insanlarıyla yaptığı görüşmede, savunma, inşaat, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Maskat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Umman Sultanı Kabus Al Said'in vefatı nedeniyle taziye için başkent Maskat'ta bulunan Oktay, Türkiye'nin Maskat Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşen görüşmede, savunma, inşaat, sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının talep ve sorunlarını dinledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.