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Dünya

Cumhurbaşkanı seçimi yapılan Senegal'de oy sayımına başlandı

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

Fatma Esma Arslan  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
Cumhurbaşkanı seçimi yapılan Senegal'de oy sayımına başlandı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Dakar

Yerel saat ile 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.

Yaklaşık 7,3 milyon seçmen için 807'si ülke dışında olmak üzere 16 bin 440 oy verme merkezinde kurulan sandıklarda oy sayımına başlandı.

Paris Başkonsolosluğunda kurulan sandıkların ise yoğun katılım nedeniyle yerel saat ile 18.00 yerine 19.00'da kapanması kararlaştırıldı.

Bu gece resmi olmayan ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.

19 adayın yarıştığı seçimin galibi ülkenin 5'inci cumhurbaşkanı olacak.

İlk turda hiçbir adayın oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması durumunda ikinci turun 2 hafta içinde yapılması planlanıyor.

Öne çıkan adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall'in desteklediği eski Başbakan Amadou Ba, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall, eski başbakanlardan Idrissa Seck ve muhalif lider Ousmane Sonko'nun yerine aday gösterilen Bassirou Diomaye Faye bulunuyor.

İlk seçim tarihi 25 Şubat olarak belirlenmişti

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yargı ile yasama arasındaki krizi gerekçe göstererek 25 Şubat'taki seçimi ertelediğini duyurmuştu.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatmış ve genel siyasi af çıkarmıştı.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmış ancak Anayasa Konseyi, seçimin Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi öncesinde yapılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine seçim tarihi 24 Mart olarak belirlenmişti.

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