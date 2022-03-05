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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 05.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

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