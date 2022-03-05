Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.