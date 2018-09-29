Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de

Fotoğraf: AA/Abdülhamid Hoşbaş

BERLİN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Almanya'nın Köln kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, Köln/Bonn Havalimanı'nda Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ve diğer ilgililer karşıladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün bir çalışma kahvaltısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül perşembe günü geldiği Berlin’de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, ardından Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Dün akşam da Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna yemek vermişti.

Köln Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camisi çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.

Açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

Muhabir: Erbil Başay