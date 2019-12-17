Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Han ile görüştü.
Cenevre
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki resmi temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.