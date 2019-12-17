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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde Pakistan Başbakanı Han ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han bir araya geldi Fotoğraf: Murat Kula/AA

Cenevre

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki resmi temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.

BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

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