Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili temaslarda bulundu.

Enes Kaplan   | 29.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü Fotoğraf: AA/Metin Aktas

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Osaka Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili temaslarda bulundu.

Erdoğan-Guterres görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul 20 dakika sürdü. 

Erdoğan-May görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Erdoğan-Merkel görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü. 

Erdoğan-Widodo görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 35 dakika sürdü. 

Erdoğan-Modi görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü

Trump, G-20'de Veliaht Prens bin Selman ile görüştü

'Çin'le ticaret anlaşması tarihi bir iş olur'

'Çin'le ticaret anlaşması tarihi bir iş olur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel'i kabul etti
May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj

May'den Putin'le görüşme öncesi sert mesaj