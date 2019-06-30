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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 30.06.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü

Kyoto

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Kyoto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" temalı sergiyi ziyaretinin ardından Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesinde Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı basına kapalı görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

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