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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknede kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari gemi Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına getirildi.
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Mümin Altaş   | 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

20.09.2022


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