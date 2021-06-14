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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

Ferdi Türkten   | 14.06.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Ankara

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'deki NATO Karargahına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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