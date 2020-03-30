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Dünya, Koronavirüs

Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Berad Büyük   | 30.03.2020
Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım." ifadesini kullandı.

Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin." mesajını verdi.

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Cristiano Ronaldo'dan koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısı

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