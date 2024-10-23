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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya

Coca-Cola'nın satışları üçüncü çeyrekte düştü

Amerikalı içecek devi Coca-Cola'nın küresel satışları üçüncü çeyrekte yüzde 1 azalırken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de günlük ortalama satış hacmi yüzde 2 geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Coca-Cola'nın satışları üçüncü çeyrekte düştü

New York

Coca-Cola, 27 Eylül'de sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre şirketin gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 1 azalarak 11,9 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı da yüzde 8 azalışla 2,85 milyar dolar oldu.

Coca-Cola'nın aynı dönemde günlük ortalama satış hacmi de yüzde 1 düştü.

Şirketin üçüncü çeyrekte Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki zayıf performansı dikkati çekerken, bu bölgede elde edilen gelir yüzde 7 azalışla 2 milyar dolara indi.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde günlük ortalama satış hacminde de yüzde 2 azalış kaydedildi.

Coca-Cola'nın üçüncü çeyrekte Brezilya, Filipinler ve Japonya'da artan günlük ortalama satış hacmi, Çin, Meksika ve Türkiye’de düştü.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykotların hedefi olmuştu.

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