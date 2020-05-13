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Dünya, Koronavirüs

Çinli hackerların Kovid-19'u araştıran merkezleri hedef aldığı iddia edildi

ABD'li bazı güvenlik kurumları, Kovid-19 salgınını araştıran kuruluşların Çinli hackerler tarafından hedef alındığını belirtti.

Safvan Allahverdi   | 13.05.2020
Çinli hackerların Kovid-19'u araştıran merkezleri hedef aldığı iddia edildi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'li bazı güvenlik kurumları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını araştıran kuruluşların Çinli hackerler tarafından hedef alındığını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Kovid-19 virüsü üzerinde aşı, tedavi veya test çalışmaları yapan araştırma merkezlerine uyarılarda bulundu.

Çin yönetimi ile bağlantılı olduğu düşünülen Çinli hackerların virüs konusunda araştırma yapan kurumları hedef aldığı belirtilen uyarıda, ABD'li kurumlardan verilerini korumak adına ekstra güvenlik önlemleri almaları ve potansiyel tehdidin farkında olmaları istendi.

FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in bu sektörleri hedef almasının ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesini tehlike altına attığını bildirdi.

Açıklamada, “Bu duyuru, araştırma kuruluşları ve Amerikan halkı arasındaki farkındalığı artırmayı ve potansiyel hedeflere kaynak ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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