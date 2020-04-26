Çin'in Vuhan kentindeki tüm Kovid-19 hastaları taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki tüm koronavirüs hastalarının taburcu edildiği bildirildi.
Ankara
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Ülke basınında yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'daki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.
Mi, Vuhan'daki ve Çin'in farklı bölgelerinden gelen doktor ve sağlık çalışanları sayesinde kentte Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olan kimsenin kalmadığını belirtti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun bugün yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı toplam 11 vaka tespit edilirken, ülkede yeni can kaybı olmadı.
Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bin 827’ye ulaştı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.