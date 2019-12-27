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Dünya

Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları Berlin'de protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı politikalar protesto edildi.

Cüneyt Karadağ   | 27.12.2019
Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları Berlin'de protesto edildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı politikalar protesto edildi.

Dünya Uygur Kongresi tarafından Çin'in Berlin'deki büyükelçiliği önünde organize edilen protestoya yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri nedeniyle büyükelçilik bölgesindeki yollar geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Protestocular ''Uygurlara özgürlük'', ''Soykırımı durdurun'', ''Toplama kamplarını kapatın'' yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin zulmü nedeniyle hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan eylemde daha sonra Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa konuştu.

İsa, yaklaşık 3 milyon Uygur'un Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığını, Çin'in bu gerçeklerin dünya tarafından bilinmesini istemediğini ifade etti.

Dolkun İsa, toplama kampları kurmanın insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, Alman hükümetinden Çin'e baskı yaparak Uygurlara destek olmasını ve söz konusu kampların kapatılmasını istediklerini dile getirdi.

İsa, ''3 milyon Uygur toplama kamplarında. Toplama kamplarının kapatılması için Almanya Çin'e baskı uygulamalı.'' dedi.

Dolkun İsa, Çin'in Uygurları sırf Müslüman oldukları için tutukladığını ve sistematik bir şekilde asimile etmeye çalıştığını savundu.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de Uygurlara işkence uygulandığını, ailelerin parçalandığını ve dinlerini yaşayamadığını kaydetti.

Çin'in Kuran-ı Kerim ve diğer dini kitapları sosyalist kuramlara göre uyarlamak istediğini anlatan Kesici, bunun insan hakları ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Burhan Kesici, Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, Uygurların özgürlüğüne kavuşması için çaba sarf etmesini istedi.

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