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Dünya, Koronavirüs

Çin'in Şian kentinde Kovid-19 karantina tedbirleri sürüyor

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü Şensi eyaletinin merkezi Şian şehrinde sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

Emre Aytekin   | 24.12.2021
Çin'in Şian kentinde Kovid-19 karantina tedbirleri sürüyor

Pekin

Yerel basındaki haberlere göre, kentte dün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayan "kapalı devre salgın yönetimi tedbirleri" kapsamında 13 milyonluk şehirde tüm metropol ilçeleri, köyler ve çalışma birimleri karantina altına alındı.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça kenti terk etmemeleri istenirken zorunlu sebeplerle kent dışına çıkması gereken vatandaşlara negatif test sonucunu beyan etme ve yerel yönetimden izin alma şartı getirildi.

Kent yönetimi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için pirinç, yağ, süt ve sebze tedarikinin güvence altına alınacağını bildirdi.

756 iç hat uçuşu iptal edildi

Şian Şianyang Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm iç hat uçuşları geçici olarak durduruldu. Uçuş takip platformu Feyçangcun'un verilerine göre, dün yapılması gereken 756 iç hat uçuşu iptal edildi, yalnızca 3 uluslararası uçuş planlandığı şekilde yapıldı.

Şehirlerarası ulaşım ve kargo taşımacılığı, zorunlu ihtiyaç ve salgın kontrolü malzemeleri dışında durduruldu.

Kentteki 3 bin 574 okulda yüz yüze eğitime ara verildi, dersler çevrim içi yapılmaya başlandı.

3'üncü tur toplu testler başlatıldı

Kentte ikinci tur toplu PCR testlerinin tamamlanmasının ardından üçüncü tur toplu testlere başlandı. Dün öğle saatlerine kadar 4 milyondan fazla yurttaştan numune toplandığı bildirildi.

İlk vakanın 9 Aralık'ta tespit edildiği yurt içi kaynaklı salgında, kentte 2 haftada 234 vaka tespit edilmişti.

Çin imparatorluklarına başkentlik yapmış tarihi bir kent olan Şian, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak biliniyor.

Son 24 saatte 55 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 55 vaka tespit edildi.

Vakaların 52'si Şian'ın merkezi olduğu Şensi eyaletinde tespit edilirken Guanşi Cuang Özerk Bölgesi ile Cıciang ve Guangdong eyaletlerinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 32 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 731 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1851 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyet zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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