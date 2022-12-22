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Dünya

Çin'in Çinghay eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde, 5 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 22.12.2022
Çin'in Çinghay eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pekin

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyaletin güneydoğusundaki Golong Tibet Özerk ilinde, 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 9 kilometre altında kaydedilen depremin merkez üssü çevresinde kalabalık yerleşim bulunmadığından can veya mal kaybı olmadı.

Eyaletin merkezi Şining'e 265 kilometre mesafede gerçekleşen depremin yol açtığı sarsıntı, kent ve çevresinde de hissedildi.

Çin'in nüfus yoğunluğu en az bölgelerinden biri olan Çinghay-Tibet Platosu üzerindeki eyalette, 7 Ocak'ta merkez üssü Mınyüen Hui Özerk ili olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde can kaybı yaşanmamıştı.

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