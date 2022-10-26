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Dünya

Çin'in buzkıran gemisi Şuelong 2, Antarktika seferine çıktı

Çin'in ilk yerli üretim buzkıran gemisi Şuelong 2, 39. Antarktika seferine başladı.

Emre Aytekin   | 26.10.2022
Çin'in buzkıran gemisi Şuelong 2, Antarktika seferine çıktı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Pekin

CGTN'nin haberine göre, 255 araştırmacının katılacağı seferin ilk grubunu taşıyan gemi, Şanghay'dan Antarktika'ya yola çıktı.

Adı Çincede "buz ejderi" anlamına gelen, Çin'in ilk yerli buzkıranı, Antarktika'daki Congşan ve Çin Seddi istasyonlarına personel ve ikmal aktarımı yapacak.

İkinci grubu taşıyan Çin'in diğer buzkıranı Şuelong ise 31 Ekim'de yola çıkacak.

Araştırmacılar, Antarktika Denizi'nin kilit bölgelerinin iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğini anlamak üzere hidroloji, meteoroloji ve çevre etütleri yapacak.

Ekip ayrıca Congşan, Tayşanve Kulun araştırma istasyonlarında kar ve buz örtüsü ile gök gözlemleri gerçekleştirecek.

Sefer sırasında Prenses Elizabeth Bölgesi'ndeki buz altı toprakları sabit kanatlı keşif uçağı "Şueying 601" ile taranacak.

Gemilerin, istasyonlardaki kış personelinin değişiminin ardından Nisan 2023'te Çin'e dönmesi planlanıyor.

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