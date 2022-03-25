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Dünya

Çin'den Tayvan Boğazı'ndaki provokasyonlara 'misilleme' uyarısı

Çin, Tayvan Boğazı'nda istikrarsızlık yaratmaya yönelik provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Emre Aytekin   | 25.03.2022
Çin'den Tayvan Boğazı'ndaki provokasyonlara 'misilleme' uyarısı

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü Vu Çien, Tayvan Boğazı'nı istikrarsızlaştırmaya, Çin'in temel çıkarlarını tehdit etmeye yönelik provokasyonlara karşı her türlü kararlı tedbiri alacaklarını belirtti.

Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DPP) otoritelerinin Ukrayna savaşı ile Ada'daki durum arasında benzerlik kurmaya yönelik girişimleri olduğu ve ABD'deki bazı siyasilerin "Çin tehdidi" söylemiyle bunu desteklediğini savunan Sözcü Vu, "Tayvan, Ukrayna değildir. Tayvan sorunu, Çin'in iç işleridir ve yabancı müdahalesi kabul edilemez." dedi.

Vu, hiçbir kişinin veya gücün Çin'in yeniden birleşmesinin engelleyemeyeceği görüşünü dile getirdi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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