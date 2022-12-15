Dolar
18.65
Euro
19.96
Altın
1,784.07
ETH/USDT
1,274.50
BTC/USDT
17,456.00
BIST 100
5,147.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Dünya

Çin'den Kovid-19 protestolarının "yabancı güçlerce kullanıldığı" iddiası

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı, "Bence gerçek protestolar yalnızca ilk gün olanlardı. Yabancı güçler 2. günde devreye girmişti bile." ifadesini kullandı.

Emre Aytekin   | 15.12.2022
Çin'den Kovid-19 protestolarının "yabancı güçlerce kullanıldığı" iddiası

Pekin

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı, ülkede geçen ay sonunda Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestoların "yabancı güçlerce kullanıldığını" savundu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Lu'nun 7 Aralık'ta bir resepsiyonda, gazetelerle paylaştığı yorum, büyükelçiliğin internet sayfasında da yer aldı.

Protestolara, yerel yönetimlerin salgın tedbirlerinin uygulanmasında yaptığı hataların yol açtığını belirten Lu, "Başlangıçta Çin kamuoyu, yerel yönetimlerin merkezi yönetiminin politikalarını uygulayamamasından kaynaklanan hoşnutsuzluk nedeniyle protestoları başlattı. Ama bir süre sonra yabancı güçler protestoları kullandı." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Lu, "Bence gerçek protestolar yalnızca ilk gün olanlardı. Yabancı güçler 2. günde devreye girmişti bile." değerlendirmesini yaptı.

Çok sayıda şehirde Kovid-19 tedbirleri protesto edilmişti

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 24 Kasım'da karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından çok sayıda şehirde, Kovid-19 tedbirleri protesto edilmişti.

Olayın ertesinde Urumçi'de hükümet binasının bulunduğu meydanda toplanan öfkeli vatandaşlar, "Karantinayı kaldırın", "Halka hizmet edin", "Öleceksek birlikte ölelim" sloganlarıyla tepkilerini göstermişti.

Urumçi'nin sonraki günlerde aralarında Şanghay, Pekin ve Guangcou ve çok sayıda şehirde protestolar düzenlenmişti.

Yangın kurbanlarının anıldığı ve Kovid-19 tedbirlerinin eleştirildiği eylemlerde ellerinde beyaz kağıtlar taşıyan protestocular, hak ve özgürlük taleplerini dile getirilmişti.

Hükümet, protestoların ardından Kovid-19 politikasında yeni yaklaşımı benimseyerek tedbirleri gevşetmeye başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
"Yeni Anayasada Yer Alacak Sosyal Haklar" çalıştayının ikincisi düzenlendi
Foto muhabiri Ali Can Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Çin: ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor

Çin: ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor

Çin'den Kovid-19 protestolarının "yabancı güçlerce kullanıldığı" iddiası

Çin ekonomisi kasımda durgunluk işaretleri verdi

Çin, 'Yaogan-36' askeri istihbarat uydularını fırlattı

Çin, 'Yaogan-36' askeri istihbarat uydularını fırlattı
DSÖ, 2023'te Kovid-19'un küresel acil durum olmaktan çıkması temennisinde bulundu

DSÖ, 2023'te Kovid-19'un küresel acil durum olmaktan çıkması temennisinde bulundu
İngiltere'de protestocuların darbedilmesiyle bağlantılı 6 Çinli diplomat ülkeden ayrıldı

İngiltere'de protestocuların darbedilmesiyle bağlantılı 6 Çinli diplomat ülkeden ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet