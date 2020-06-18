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Dünya

Çin'den Afrika ülkelerinin borçlarının bir kısmını silme kararı

Çin, Afrika ülkelerinin 2020 yılı sonuna kadar ödemesi gereken faizsiz kredi borçlarını iptal etti.

Tufan Aktaş   | 18.06.2020
Çin'den Afrika ülkelerinin borçlarının bir kısmını silme kararı

İstanbul

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın yayımladığı habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yapılan "Olağanüstü Çin-Afrika Zirvesi"nde konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, toplantıda, Afrika ülkelerinin bu yıl sonu vadesi dolan faizsiz kredi ödemelerini sileceğini bildirdi.

Çinli lider, Afrika kıtasının, ülkesinde üretilecek Kovid-19 aşısına erişim önceliğine sahip olacağı sözünü verirken, kıtada yeni hastane ve sağlık tesisi yapacaklarını da kaydetti.

Afrika ülkeleri, zor durumda olan ekonomilerinin düzelmesi için G-20 ülkelerine "borçlarının silinmesi ya da ertelenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Johns Hopkins Üniversitesinin Çin-Afrika Araştırma İnisiyatifinin verilerine göre, Çin hükümeti ve bankaları, Afrika ülkelerine 2000-2017 yıllarında yaklaşık 143 milyar dolar kredi verdi.

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