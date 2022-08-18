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Dünya

Çin'den, ABD'nin Tayvan ile ticaret görüşmeleri başlatacağı açıklamasına tepki

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Tayvan ile eylülde başlatacağını duyurduğu "ticaret görüşmelerine" tepki gösterdi.

Emre Aytekin   | 18.08.2022
Çin'den, ABD'nin Tayvan ile ticaret görüşmeleri başlatacağı açıklamasına tepki

Pekin

Bakanlık Sözcüsü Şu Cueting, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek Çin ilkesinin, Tayvan bölgesinin denizaşırı ekonomik iş birliği için ön şart olduğunu" belirtti.

Washington yönetimine, "Tayvan bölgesi ile ticaret ilişkilerini kurallara uygun yürütme" ve "Çin'in temel çıkarlarına saygı gösterme" çağrısı yapan Sözcü Şu, "Çin, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirleri alacaktır." dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün yaptığı açıklamada, Washington ile Taipei'in "21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi" kapsamında yeni ticaret müzakereleri yürüteceğini duyurmuştu.

İlk tur müzakerelerin sonbaharın başlarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin ticaretinin kolaylaştırılması, düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele standartları, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, tarım ticaretinin geliştirilmesi, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması, dijital ticaret, iş gücü ve çevre standartları konularını kapsayan bir gündem belirlendiği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca devlete ait işletmelerin düzeni bozucu uygulamaları ile piyasa dışı politika ve uygulamaların gündemde yer alacağı kaydedilmişti.

Pekin, kendi topraklarının parçası gördüğü Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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