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Dünya, Koronavirüs

Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi.

Emre Aytekin   | 17.03.2020
Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor. 

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 477 kişi hayatını kaybetti.

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