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Dünya, Koronavirüs

Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Emre Aytekin   | 27.03.2022
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi

Pekin

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1217'si yurt içi kaynaklı, 1254 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 333 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Yurt içi kaynaklı 1071 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette ayrıca 1007 asemptomatik vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük büyük şehirlerden Şanghay'da 47 yerel vakaya rastlandı. Şanghay'da ayrıca 2 bin 231 asemptomatik vaka saptandı. Kentte son günlerde hastalığa dönüşen vaka sayısı ile belirti göstermeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 37 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 143 bin 240 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez 10 binin altına düştü.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 120 bin 470 vaka tespit edilirken 7 bin 101 kişi öldü.

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Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
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