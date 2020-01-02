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Dünya

Çin'de SARS salgını şüphesi

Ülkenin güneyinde, nedeni bilinmeyen ve SARS'a benzediği belirtilen hastalık için araştırma başlatıldı.

Fuat Kabakcı   | 02.01.2020
Çin'de SARS salgını şüphesi

Hong Kong

Çin’in güneyindeki bir kentte SARS benzeri "gizemli bir hastalık" araştırılıyor.

Çin basınındaki haberlere göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkenin güneyindeki Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentine, SARS benzeri, nedeni henüz bilinmeyen bir hastalığı araştırmak için ekip gönderdi.

Ekibin ilgili vakaya yönelik denetim ve teyit çalışması yürüttüğü kaydedilirken, Vuhan Kent Sağlık Komitesi de kentteki hastanelerde "açıklanamayan vaka" olarak tanımlanan hastalığın bulaştığı 27 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Komite, bu hastalardan 7‘sinin durumunun kritik olduğunu, diğerlerinin yakında taburcu edileceğini kaydetti.

Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinden bulaştığı tahmin ediliyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları hastalığın SARS olduğu yönünde paylaşımlarda bulundu. 

8 kişiye soruşturma

Hong Kong basınından Apple Daily gazetesi de Vuhan’da vakanın SARS olduğu yönünde paylaşımda bulunan 8 kişi hakkında toplumu yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.

SARS nedeniyle 2003 yılında Çin’de 349, Hong Kong’da 299 kişi yaşamını yitirmişti.



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