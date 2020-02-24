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Dünya

Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Fuat Kabakcı   | 24.02.2020
Çin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 594'e yükseldi

Pekin

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. 

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 594’e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı.

Bununla birlikte Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e geriledi.

Bugüne kadar 24 bin 734 kişi taburcu oldu

Bugüne kadar Kovid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734’e çıktı.

Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.


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