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Dünya, Koronavirüs

Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi

Çin'in güneyindeki Jingxi şehrinde yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 4 kişinin polis tarafından sokaklarda dolaştırılarak teşhir edildiği bildirildi.

İdris Sülün   | 30.12.2021
Çin'de Kovid-19 önlemlerini ihlal eden 4 kişi sokaklarda teşhir edildi

İstanbul

The Guardian'ın Çin devlet medyasına dayandırdığı habere göre, silahlı polislerin nezaretindeki 4 kişi Kovid-19 kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sokaklarda gezdirilerek teşhir edildi.

Söz konusu kişiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında şehir içi ve şehir dışı seyahat yasağı olduğu halde insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Çin polisi, tehlikeli madde kıyafeti giydirilen 4 kişiyi, isim ve resimlerinin yer aldığı pankartları taşıtarak sokaklarda dolaştırdı.

Kültür devrimi sırasında yaygın olan teşhir ederek aşağılama cezası Çin'de uzun süredir yasaklanmış bir uygulama.

Konuya dair paylaşılan görüntülerin 350 milyondan fazla görüntüleme ve 30 binden fazla yorum aldığı aktarıldı.

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