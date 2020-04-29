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Dünya

Çin'de Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray tekrar açılıyor

Çin’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray Müzesi, sosyal mesafe şartıyla tekrar açılacak.

Fuat Kabakcı   | 29.04.2020
Çin'de Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray tekrar açılıyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray Müzesi'nden yapılan açıklamada, "Pekin’deki mevcut salgınla mücadele durumuna göre, Yasak Saray, 1 Mayıs 2020’den itibaren normal şekilde açılacak." ifadeleri kullanıldı. 

Bilet satışlarının internet üzerinden yapılacağı kaydedilirken, salgınla mücadele çalışmaları gereğince müzenin büyük bir kısmının açık olacağı ancak bazı kapalı alanların kapalı tutulacağı belirtildi.

Sosyal mesafe ve yüksek ateş şartı

Müzeyi ziyaret edeceklerin maske takması, bir metreden fazla sosyal mesafe şartına uyması talep edilirken, vücut sıcaklığının 37,3 dereceyi geçenlerin ve öksüren kişilerin müze içine giremeyecekleri belirtildi.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Yasak Saray, virüs salgını nedeniyle 25 Ocak’ta ziyarete kapatılmıştı. Yasak Saray, geçen yıl 19 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Çin'de gün içinde, her yıl mart ayında düzenlenen ancak bu yıl salgın nedeniyle ertelenen en yüksek yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısının da gelecek ay yapılacağı duyurulmuştu.

Ülkede son zamanlarda günlük 20 civarlarına düşen vaka sayısı, gevşetilen önlemler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatın normale dönmesinin işareti olarak yorumlanıyor.

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