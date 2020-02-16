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Dünya

Çin'de Kovid-19 ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte edilerek 7 ila 14 gün kasalarda tutulacak.

Emel Gözellik   | 16.02.2020
Çin'de Kovid-19 ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Ankara

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor.

Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu.

Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.

Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, "karantina altına" alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.


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