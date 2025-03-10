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Dünya

Çin'de elektrikli otomobil satışları şubatta yüzde 79,7 arttı

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 79,7 artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Çin'de elektrikli otomobil satışları şubatta yüzde 79,7 arttı

Pekin

Çin Binek Otomobil Birliğinin (CPCA) verilerine göre, Şubat 2025 döneminde 680 bin elektrikli otomobil iç piyasada alıcı bulurken satılan otomobil sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 79,7 arttı.

NEV satışları, 2025'in ilk 2 ayında 1,43 milyona ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,5 yükseldi.

Şubatta NEV satışlarının toplam otomobil satışları içindeki payı yüzde 49,5 olurken yerli yapım elektrikli araçların NEV satışları içindeki payı yüzde 70'e ulaştı.

Çin'de üretilen, "Yeni Enerji Aracı" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, yakıt hücreli, elektrikli ve hibrit araçların sayısı 2024'te 13 milyona ulaşırken toplam küresel üretimin yüzde 60'ını oluşturmuştu.

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