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Dünya

Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: O bir Soros kuklası

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, bir kez daha hedef aldığı Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Soros'un kuklası" ifadesini kullandı.

Hakan Çopur  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: O bir Soros kuklası

Washington

Trump'ın kıdemli danışmanı Amerikalı milyarder iş insanı Musk, X hesabından Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi hedef aldı.

Daha önce bakana "küçük adam" nitelemesini kullanan Musk, bu sefer de Sikorski'nin George Soros'la ilişkisinin olduğunu iddia eden bir kullanıcının X paylaşımına, "Evet, o bir Soros kuklası" diye yanıt verdi.

Musk'ın "küçük adam" açıklaması

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Musk'ın Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatacağına yönelik açıklamalarını eleştirmişti.

Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadelerini kullanmıştı.

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