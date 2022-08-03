Çin'de bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi öldü
Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki bir erkeğin Anfu ilçesindeki bir anaokuluna gelerek bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda, üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yaşlarının henüz bilinmediği ifade edilirken, Beijing Daily gazetesinin paylaştığı videolarda, bir polis memurunun ufak bir çocuğu ambulansa taşıdığı görülüyor.
Açıklamada, soyadının Liu olduğu tespit edilen saldırganın kayıp olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.