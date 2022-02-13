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Dünya, Koronavirüs

Çin'de 67 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin ana karasında son 24 saatte 28'i yurt içi kaynaklı 67 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Emre Aytekin   | 13.02.2022
Çin'de 67 Kovid-19 vakası kaydedildi

Pekin

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde 12, bölgenin merkezi Nanning'de 1, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 11, Yünnan eyaletine bağlı Vınşan Cuang ve Miao Özerk Vilayetinde 2, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 1 ve eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip Tiencin şehrinde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 930 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1397 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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