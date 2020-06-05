Çin'de 5, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 5, Güney Kore'de 39 vaka tespit edildi.
Ankara
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 27 olarak kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 327 kişi de iyileşti.
Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 629'a yükseldi
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 668'e yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 506 kişi iyileşirken, 889 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.