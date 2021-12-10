Dolar
13.86
Euro
15.65
Altın
1,772.44
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,027.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılıyor
logo
Dünya

Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

Çin, uzay araştırma ve yeni teknoloji testi için kullanılan Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 10.12.2021
Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

Pekin

Şinhua ajansının haberine göre, iki uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Avustralya’da 5-11 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı onaylandı
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Benzer haberler

Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Çin, Şicien-6 uydularını uzaya yolladı

İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak

Biden'ın 'Demokrasi Zirvesi' ne vadediyor?

Biden'ın 'Demokrasi Zirvesi' ne vadediyor?
Çin'de elektrik üreticilerinin kömür stokları son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Çin'de elektrik üreticilerinin kömür stokları son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararına 'karşılık verecek'

Çin, ABD'nin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararına 'karşılık verecek'