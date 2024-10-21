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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin, Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı yaptı

Çin'in, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın sağlık sistemine destek olmak üzere tıbbi malzeme yardımı yaptığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Çin, Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı yaptı

Pekin

CGTN'in haberine göre, 3 bin 601 kutu tıbbi malzeme taşıyan Çin kargo uçağı bu sabah saatlerinde Beyrut'a ulaştı.

Tıbbi malzeme yardımının anestezi ilaçları ile solunum tüpleri, ameliyat önlükleri, oksijen maskeleri gibi gereçleri içerdiği kaydedildi.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmasının ardından Lübnan hükümetinin talebi doğrultusunda yardımın hazırlandığı aktarıldı.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 483 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 483 kişi öldü, 11 bin 628 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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