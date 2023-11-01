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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı

Çin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin mülteci kamplarına düzenlediği saldırılardan "derin şok duyduğunu" ve bunları kınadığını bildirdi.

Emre Aytekin  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Çin, İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, taraflara çatışmaya son verme, sivilleri koruma ve insani yardım koridorlarını açma çağrısında bulundu.

Sözcü Vang, sivillere yönelik saldırılara ilişkin, "Gazze'de mülteci kamplarına yapılan saldırılar nedeniyle derin şok içindeyiz ve bunları kınıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 27 Ekim'de aldığı, taraflara "ivedi, sürekli ve sürdürülebilir insani ateşkes" çağrısı yapan kararını hatırlatan Vang, "Tüm taraflara ve özellikle İsrail'e, BM kararını uygulama, çatışmaya derhal son verme, sivillerin korunmasını sağlama, insani yardım koridorlarını en kısa sürede açma ve daha kötü bir insani felaketi önleme çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in, kasım ayında devralacağı BM Güvenlik Konseyi başkanlığında, çatışmanın durdurulması, sivillerin can güvenliğinin sağlanması ve Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm bulunması için olumlu ve yapıcı rol oynayacağını belirtti.

Gazze'de mülteci kamplarına saldırılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının 31 Ekim gecesi Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6. Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

Ayrıca Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile kuzeyde Beyt Lahiya'daki sivil yerleşimlere de saldırılar düzenlenmişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Richart Hecht, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıyı kabul ederken, "üst düzey Hamas komutanını hedef aldıklarını" ileri sürmüştü.

Sözcü, saldırının yol açtığı sivil can kayıplarını ise "Bu, savaşın bir trajedisi" sözleriyle savunmuştu.

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