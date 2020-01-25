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Dünya

Çin fare yılına salgının gölgesinde girdi

Geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin’de halk, yeni yılın girişiyle başlayan Bahar Bayramı’nı yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının gölgesinde kutluyor.

Fuat Kabakcı   | 25.01.2020
Çin fare yılına salgının gölgesinde girdi

Pekin

 Çin’de geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılı sona erdi fare yılına girildi. Her yeni yılın girişiyle tapınaklara akın eden Çinliler, bu yıl yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını önlemleri nedeniyle bu mekanlara gitmedi. 

Çin'de miladi takvimin yanı sıra ay takvimi ve 12 hayvanlı takvim kullanılıyor. Ülkede ay takvimine göre giren Çin yeni yılı, geleneksel 12 hayvanlı takvime göre isim alıyor.

Bahar Bayramı'na, Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede birçok yere yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla giren ülkede, alınan önlemler çerçevesinde tüm din ve inanç gruplarını kapsayan tapınak ve mabedlerde ikinci bir bildiriye kadar faaliyetlere ara verildi.

Bu önlemler çerçevesinde başkent Pekin’deki önemli tapınaklardan Lama Tapınağı da salgın nedeniyle kapatıldı. Yeni yılın ilk günü tapınaklarda toplanma adetiyle her yıl parklar ve tapınaklara akın eden halk, fare yılının ilk gününde tapınaklara giremedi. Ancak bazı Çinliler tapınakların dışına gelerek burada kendilerine özgü ritüellerini yaptı.

Diğer yandan ülkedeki tüm din ve inanç gruplarının mekanlarını kapsayan salgın önlemleri çerçevesinde, Pekin’deki kilise ve camilerin kapılarına ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatıldıklarını belirten ilanlar asıldı. Pekin'deki Niucie Camisi ve Vangfucing Caddesi üzerindeki bir klisede de söz konusu ilanlar görüldü.

Çin kültüründe fare yılında doğanların hızlı tepki gösterebildiği, farklı ortamlara kolayca uyum sağlayabildiği ve sanata eğimli olduğuna inanılıyor. Fare yılı, 11 Şubat 2021'de sona erecek.

Çin yeni yılı bu ülke dışında Malezya, Endonezya, Tayland ve Japonya gibi Asya ülkelerinde de kutlanıyor.

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