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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Wang ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini 'güvenlik riski' olarak görüyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilişkin politikalarının "büyük güvenlik riski" taşıdığını söyledi.

Ömer Faruk Yıldız   | 13.10.2020
Çin Dışişleri Bakanı Wang ABD'nin Hint-Pasifik stratejisini 'güvenlik riski' olarak görüyor

Kuala Lumpur

Malezya ziyaretinin son gününde Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Hint-Pasifik ülkeleriyle Çin'e karşı ortak girişimler kurmak istediğini savunan Wang, "ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır." şeklinde konuştu.

Wang, "Amaçlanan şey eski usul Soğuk Savaş zihniyetini geri getirip taraflar arasında çatışmaları kızıştırmak ve jeopolitik rekabeti körüklemektir. Bu strateji büyük güvenlik riski taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Wang, Güneydoğu Asya ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Çin ile yaşadığı sorunların karşılıklı diyalog içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda dış müdahalelerin bertaraf edilmesi gerektiğini savundu.


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