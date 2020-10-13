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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı.

Ruslan Rehimov   | 13.10.2020
Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı 42 sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 13 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı. 

Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 42 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 206 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1479 ev, 66 apartman, 241 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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